رشد ۵۸ درصدی اهدای عضو در قزوین



به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفری با اشاره به روند رو به رشد فرهنگ اهدای عضو در استان اظهار کرد: خوشبختانه آمار اهدای عضو در استان قزوین سیر صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که از ۱۲ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۹ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیدیم.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی و سفیران داوطلب انجمن، افزود: در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون یک مورد اهدای عضو داشتیم که گزارش آن به اطلاع مردم رسیده است.

کاهش آمار بیماران در انتظار پیوند در استان قزوین

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در قزوین با اشاره به محدودیت زمانی حیاتی برای کسب رضایت از خانواده‌ها تصریح کرد: از زمان تأیید مرگ مغزی، تنها ۱۲ تا ۱۴ روز فرصت داریم تا رضایت خانواده‌ها را جلب کنیم. هرچه این زمان کوتاه‌تر باشد، اعضای بیشتری قابلیت پیوند خواهند داشت و بیماران بیشتری از مرگ نجات پیدا می‌کنند.

مظفری با ارائه آماری از بیماران نیازمند پیوند عضو گفت: در سطح کشور ۲۷ هزار نفر در انتظار دریافت عضو پیوندی هستند که از این تعداد، ۲۳۲ نفر در استان قزوین قرار دارند. خوشبختانه این آمار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و تمام تلاش ما این است که روزی فرا برسد که هیچ بیماری در صف انتظار پیوند نباشد.

وی در پایان ساده‌ترین روش دریافت کارت اهدای عضو را ارسال کد 828 به سامانه پیامکی ۳۴۳۲ عنوان کرد و افزود: هموطنان همچنین می‌توانند با مراجعه مستقیم به سایت رسمی انجمن اهدای عضو ایرانیان به آدرس ehda.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اقدام کنند.

