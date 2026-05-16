به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، احسان اسماعیلی، کارشناس شرکت دانشبنیان پلیمر آریاساسول، از طراحی سامانهای نوآورانه در حوزه مدیریت داراییهای فیزیکی (Physical Asset Management) خبر داد که با بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی، چرخه مدیریت کار یا Work Management را به شکل هوشمند بهینه میکند.
به گفته وی، شرکت پلیمر آریاساسول فراتر از تولید محصولات پلیمری حرکت کرده و با اتکا به دانش بومی و فناوریهای پیشرفته، سامانهای طراحی کرده است که فرآیندهای نگهداری، تعمیرات و بهینهسازی تجهیزات حیاتی در صنایع بزرگ را ارتقا میدهد.
اسماعیلی توضیح داد : این سامانه بر پایه مدل بلوغ SAMI (Strategic Asset Management Inc) توسعه یافته و هسته فنی آن ترکیبی از فناوریهایی مانند تحقیق در عملیات (Operations Research)، تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection)، یادگیری ماشین (Machine Learning) و سیستمهای پیشنهاددهنده (Recommender Systems) است.
وی افزود: تحلیل دادهها و داشبوردهای هوش تجاری (BI) در این سامانه، اطلاعات میدانی را به تصمیمهای اجرایی تبدیل میکند. همچنین یک چتبات هوشمند مبتنی بر مدلهای زبانی بزرگ (LLM) در سامانه تعبیه شده که با قابلیت مکالمه و تحلیل بلادرنگ، کاربران را در تمام مراحل چرخه Work Management همراهی میکند.
