تولید کاتالیست نانویی TU۵ با کاهش ۵۰۰ هزار دلاری هزینه تولید در هر بچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، یک شرکت دانشبنیان از کاتالیست نانویی جدیدی برای موتور TU۵ رونمایی کرده که این محصول با هدف بهبود کیفیت گازهای خروجی از اگزوز خودرو و کاهش آلایندههای زیستمحیطی توسعه یافته است.
احسان رجبی، مدیر شرکت دانشبنیان مذکور می گوید: این شرکت در حوزه طراحی و تولید کاتالیستهای خودرو فعالیت دارد و تمرکز آن بر کاهش آلایندههایی است که از طریق اگزوز وارد محیطزیست میشوند.
به گفته او، در کاتالیستهای متداول از فلزات گرانبهایی استفاده میشود که به دلیل تحریمها تأمین آنها با دشواری همراه است. به همین دلیل، واحد تحقیق و توسعه این شرکت پروژهای را آغاز کرد تا میزان مصرف این فلزات تا حد امکان کاهش یابد، بدون آنکه عملکرد کاتالیست دچار افت شود.
رجبی افزود: نتیجه این پژوهشها به تولید کاتالیست نانویی جدیدی منجر شد که در آن با استفاده از پودر نانو پروسکایت، فلزات روی کاتالیست نشانده شده و عملکرد مطلوب آن حفظ شده است. این محصول در حوزه فناوری نانو قرار میگیرد و موفق به دریافت گواهینامه «نانو مقیاس» نیز شده است.
وی ادامه داد: این کاتالیست برای خودروی ۲۰۷ توسعه یافته و پس از هماهنگی با شرکت ایرانخودرو، آزمونهای اولیه آن با موفقیت انجام شده و گواهیهای لازم نیز صادر شده است.
مدیر شرکت مذکور درباره اهمیت این دستاورد توضیح داد: بهکارگیری این فناوری علاوه بر کاهش وابستگی به فلزات گرانبها، باعث کاهش قابل توجه هزینه تولید شده است. در هر بچ تولید که شامل حدود ۱۵۰۰ کاتالیست است، با کاهش میزان فلزات مصرفی، صرفهجویی اقتصادی حدود ۵۰۰ هزار دلار برآورد میشود.
به گفته رجبی، این فناوری علاوه بر کاهش هزینهها، بدون افت کیفیت عملکرد کاتالیست اجرا شده و میتواند نقش مهمی در بهبود اقتصادی تولید و ارتقای فناوری در صنعت خودروسازی کشور ایفا کند.
