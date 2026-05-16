به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور عصر امروز در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران مستقل سازمان بیان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی و برگزاری آموزش برای عموم مردم به‌ویژه نسل جدید بسیار حائز اهمیت است، لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که نظارت اجتماعی در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی باید منجر به قبیح برشمردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نظر مردم شود.

نامدار ادامه داد: با توجه به کمبود نیرو و امکانات، لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که از توان و پتانسیل مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی استفاده کنیم.

در این نشست اسماعیل افشاری اقدم، فرمانده یگان حفاظت اراضی گزارشی از فعالیت یگان‌ حفاظت اراضی در سراسر کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد و برنامه‌های پیشنهادی یگان برای پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی را ارائه کرد.