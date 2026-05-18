اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمد احمدی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: برنامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای اراضی کشاورزی در ۱۴۰ شهرستان و حدود ۳۳۰ هزار هکتار آغاز شد.
وی افزود: این برنامه با هدف شناسایی متصرفان اراضی کشاورزی و انجام فرآیندهای قانونی برای صدور سند مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشود.
وی ادامه داد: شهرستانهای هدف اجرای این برنامه به تناسب سطح و تعدد شهرستانهای استانی برنامهریزی شده است.
وی اظهار کرد: این مرحله از برنامه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای اراضی کشاورزی در قالب طرح پایلوت (آزمایشی) و با هدف دریافت تجربه برای ارتقای سطح اجرا صورت میگیرد.
احمدی تاکید کرد: همکاری و مشارکت کشاورزان در اجرای این طرح بسیار با اهمیت است.
