اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمد احمدی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: برنامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای اراضی کشاورزی در ۱۴۰ شهرستان و حدود ۳۳۰ هزار هکتار آغاز شد.

وی افزود: این برنامه با هدف شناسایی متصرفان اراضی کشاورزی و انجام فرآیندهای قانونی برای صدور سند مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: شهرستان‌های هدف اجرای این برنامه به تناسب سطح و تعدد شهرستان‌های استانی برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار کرد: این مرحله از برنامه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای اراضی کشاورزی در قالب طرح پایلوت (آزمایشی) و با هدف دریافت تجربه برای ارتقای سطح اجرا صورت می‌گیرد.

احمدی تاکید کرد: همکاری و مشارکت کشاورزان در اجرای این طرح بسیار با اهمیت است.