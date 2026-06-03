در ۲ ماه گذشته حدود ۱۰هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور صبح امروز در نشست بررسی عملکرد یگان حفاظت اراضی موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی را بسیار حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه در زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی موضوعی بسیار مهم است، همه اتفاقات از باورهای ما شکل می‌گیرد، به همین دلیل نیاز است برای حفظ منابع پایه کشور در آینده، از هم اکنون به فکر باشیم و نسل جدید را با اهمیت منابع طبیعی، محیط زیست، آب، خاک و زمین‌های کشاورزی آشنا کنیم.

وی افزود: فلسفه تشکیل یگان حفاظت، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است و با توجه به محدودیت‌ میزان، نوع و کیفیت اراضی کشاورزی لازم است با تمام توان از این اراضی محافظت کنیم.

نامدار اضافه کرد: حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد و کمتر از یک سوم این میزان زمین کشاورزی دارای منابع آب مطمئن و حاصلخیزی مناسب است؛ این نشانگر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی موجود است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: لازم است هماهنگی و هم‌افزایی بین رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، مدیران امور اراضی و فرماندهان یگان حفاظت اراضی در سراسر کشور وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: یگان حفاظت بازوی اجرایی و انتظامی سازمان امور اراضی کشور است و لازم است وحدت فرماندهی در زمینه نیروی انسانی، خودرو و امکانات در این حوزه وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه با جدیت به دنبال تقویت ساختار یگان هستیم.

این مقام مسئول اظهار کرد: در ۲ ماه گذشته حدود ۱۰ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی سراسر کشور شناسایی شد که با تلاش همه همکاران یگان حفاظت حدود هشت هزار مورد آن تعیین تکلیف شده است.

نامدار تأکید کرد: صرف شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز رافع مسئولیت نیست و باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا پرونده‌های تشکیل شده به سرانجام برسد، همچنین اجرای احکام معوق نیز تسریع شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اعلام رضایت از اجرای طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی (حکاک) گفت: گشت‌های مشترک با یگان‌های حفاظت دستگاه‌های دولتی بسیار مهم است و می‌تواند اقتدار یگان حفاظت را به متخلفان نشان دهد.

وی تصریح کرد: آموزش‌های حقوقی و قضایی برای کارشناسان مدیریت‌های امور اراضی، فرماندهان، افسران و کارکنان یگان حفاظت اراضی سراسر کشور در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خواستار تذکر و برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک متخلف در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ترویج قانون و قانونمداری از طریق اپلیکیشن‌های موجود شد.

حفاظت از زمین‌های کشاورزی موجب تأمین امنیت غذایی کشور

علی کیان، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی نیز در این نشست گفت: حفاظت از زمین‌های کشاورزی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور است، از مهم‌ترین وظایف سازمان امور اراضی است و باید تلاش کنیم با تأمین امنیت غذایی، کشور را از بیگانگان بی‌نیاز کنیم.

وی افزود: در گشت‌های حفاظت اراضی باید تمرکز ویژه‌ای بر مناطق حساس و اراضی درجه یک و دو داشت و تلاش شود تا در مراحل اولیه ایجاد تغییر کاربری از آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: انجام اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی حفاظت از اراضی کشاورزی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت زمین‌های کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و فرماندهان یگان حفاظت باید در این زمینه تمام توان خود را به کار گیرند.

کیان اضافه کرد: تقویت ساختار یگان حفاظت اراضی موجب خدمت‌رسانی بهتر یگان می‌شود و در تلاش هستیم تا این امر حاصل شود.

بیش از ۹ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شد

اسماعیل افشاری اقدم، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یگان در ۲ ماهه ابتدایی امسال گفت: ۹ هزار و ۸۸۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی سراسر کشور شناسایی شده است.

وی افزود: با تلاش همه همکاران در این مدت ۴۰۱ مورد تبصره یک و سه هزار و ۴۴۱ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی ۶۷ مود از احکام اجرا شده است و سه هزار و ۹۴۹ مورد خبر و گزارش تغییر کاربری نیز دریافت شده است.

افشاری اقدم اضافه کرد: از این تعداد خبر دریافتی هزار و ۱۹۶ مورد خبر و گزارش بررسی شده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی سال ۶۵۱ نشست با دهیاران، ۵۴۹ نشست با کشاورزان و ۲۰۰ نشست با نهادهای حاکمیتی در سراسر برگزار شده است.

وی اعلام کرد: در ۹۶ مورد نیز با هماهنگی با دستگاه‌ قضایی با بنگاه‌های املاک متخلف برخورد شده است و ۴۴۶ مود گشت تلفیقی با سایر یگان‌ها در کشور انجام شده است.