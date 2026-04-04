۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

تسریع در حدنگاری و صدور سند زمین‌های کشاورزی

تسریع در حدنگاری و صدور سند زمین‌های کشاورزی

پیگیری و تسریع در اجرای طرح حدنگاری و صدور سند برای زمین‌های کشاورزی از برنامه‌های آتی سازمان امور اراضی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه پیگیری و تسریع در اجرای طرح حدنگاری و صدور سند برای زمین‌های کشاورزی از برنامه‌های آتی سازمان امور اراضی کشور است، گفت: بهره‌گیری از مشارکت و همراهی مردمی نسبت به حفظ، یکپارچگی و توسعه اراضی کشاورزی از دیگر برنامه‌های آتی این سازمان به شمار می‌رود.

وی در همین حال اجرای قوانین مختلف در حوزه مدیریت زمین از جمله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، رفع تداخلات، الزام به ثبت رسمی اسناد از برنامه‌های اجرایی این سازمان عنوان کرد.

وی افزود: دانش‌بنیان‌ کردن، هوشمندسازی و سامانه‌ای کردن تماس تمام فعالیت‌ها و اقدامات، برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری نظیر نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی ملی و دولتی واگذار شده از دیگر برنامه‌های اجرایی این سازمان است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: با توجه به مشکل ناترازی انرژی در کشور طی سال‌های اخیر، واگذاری زمین از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل مزارع خورشیدی و بادی، با کاهش تعداد استعلامات به دو مورد و اعمال ۸۰ درصد تخفیف اجاره بهای زمین برای سرمایه‌گذاران در دستور کار است.

فاطمه امیر احمدی

