به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه پیگیری و تسریع در اجرای طرح حدنگاری و صدور سند برای زمینهای کشاورزی از برنامههای آتی سازمان امور اراضی کشور است، گفت: بهرهگیری از مشارکت و همراهی مردمی نسبت به حفظ، یکپارچگی و توسعه اراضی کشاورزی از دیگر برنامههای آتی این سازمان به شمار میرود.
وی در همین حال اجرای قوانین مختلف در حوزه مدیریت زمین از جمله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، رفع تداخلات، الزام به ثبت رسمی اسناد از برنامههای اجرایی این سازمان عنوان کرد.
وی افزود: دانشبنیان کردن، هوشمندسازی و سامانهای کردن تماس تمام فعالیتها و اقدامات، برونسپاری وظایف تصدیگری نظیر نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی ملی و دولتی واگذار شده از دیگر برنامههای اجرایی این سازمان است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: با توجه به مشکل ناترازی انرژی در کشور طی سالهای اخیر، واگذاری زمین از اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شامل مزارع خورشیدی و بادی، با کاهش تعداد استعلامات به دو مورد و اعمال ۸۰ درصد تخفیف اجاره بهای زمین برای سرمایهگذاران در دستور کار است.
نظر شما