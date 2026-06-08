به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی در دیدار با رئیس و معاونان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در محل حوزه نمایندگی ولیفقیه، با اشاره به روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: برای حفظ و صیانت از زمینهای درجه یک کشاورزی که قابلیت بالای کشت و تولید دارند، باید اقدامات جدی صورت گیرد.
وی افزود: زمینهای درجه یک کشاورزی از مهمترین سرمایههای ملی در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میروند و هرگونه غفلت در حفاظت از این منابع ارزشمند میتواند تبعات جبرانناپذیری برای آینده کشور داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید به گونهای برنامهریزی کنیم که از ظرفیت زمینهای کشاورزی بهخوبی استفاده شده و از تغییر و تبدیل زمینهای درجه یک کشاورزی به کاربریهایی که آنها را از چرخه تولید خارج میکند، جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت زمینهای حاصلخیز در تأمین امنیت غذایی کشور عنوان کرد: زمینهای کشاورزی از سرمایههای مهم و راهبردی کشور هستند و حفظ آنها برای استمرار تولید و پایداری بخش کشاورزی ضروری است.
ربانی بر استفاده هدفمند از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توان علمی و فنی نخبگان داخلی در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: نقش فناوریهای نوین در پایداری بخش کشاورزی بارز است و باید این ظرفیتها برای صیانت از منابع طبیعی و پایه کشور و تامین امنیت غذایی پایدار بکار گرفته شود.
وی تاکید کرد: حفظ و احیای منابع پایه، اقدامی ضروری برای تداوم تولید، پایداری محیطزیست و تأمین امنیت غذایی کشور است و همه بخشها باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
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