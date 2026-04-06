به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ترکیهای آیدینلیک گزارش داد، تشدید کنترل ایران بر تنگه هرمز میتواند به سیستم دلارهای نفتی ضربه بزند و موازنه قدرت در بازارهای جهانی انرژی را تغییر دهد.
در این گزارش آمده است، کنترل ایران بر تنگه هرمز به این کشور قدرت می دهد بر تجارت جهانی نفت تأثیر گذاشته و جایگاه دلار را تضعیف کند. تقریباً ۲۰ درصد از نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند و آن را به نقطهای حیاتی در سیستم انرژی جهانی تبدیل کرده است.
در این گزارش تاکید شده است، اگر نفوذ ایران در تنگه هرمز همچنان افزایش یابد تهران نه تنها دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی محقق می کند بلکه به یک اهرم فشار ژئوپلیتیک قدرتمند دست می یابد. چنین سناریویی میتواند به اقدام برخی کشورها برای جایگزین کردن ارزهای دیگر برای پرداختها مبالغ انرژی منجر شود که در نهایت باعث تضعیف جایگاه دلار خواهد شد.
