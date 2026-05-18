اردوغان: جنگ علیه ایران منطقه را در لبه پرتگاه هرج و مرج قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از پایان نشست هیئت دولت در کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا، تأکید کرد: جنگ ۲۸ فوریه (۹ اسفندماه) آمریکا و اسرائیل علیه ایران، منطقه را در لبه پرتگاه و آستانه یک هرج‌ومرج و نابسامانی مطلق قرار داده است.

وی گفت: در حال حاضر، حجم دقیق ویرانی‌های ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هنوز قابل برآورد نیست.

اردوغان افزود: لرزش‌های ناشی از این بحران همچنان ادامه دارد و خود را در افزایش شدید قیمت‌ها، به ویژه در بخش انرژی، نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: آتش این جنگ اگرچه مستقیماً ما را در برنگرفته است، اما دود آن چشمان ما را آزار می‌دهد.

وی تصریح کرد: ما با اتخاذ موضعی آرام، متین، باوقار و عقلانی، توانستیم با توطئه‌هایی مقابله کنیم که در تلاش بودند که پای ترکیه را به این جنگ باز کنند.

اردوغان در خصوص موضوع فلسطین نیز تأکید کرد که ترکیه تا پایان در برابر این تجاوزات اسرائیل در کنار فلسطین خواهد ایستاد.

رئیس جمهوری ترکیه در پایان یادآور شد که در حالی که دنیای امروز، جهانی شده و بحران و درگیری ها همه کشورها و طرف را بدون استثنا تحت الشعاع قرار داده است، در این شرایط هیچ کشوری نمی‌تواند چشمان خود را درخصوص حوادثی که در جهان در جریان دارد، ببندد.