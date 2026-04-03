  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

رئیس جمهوری ترکیه بر مخالفت با تجاوز علیه ایران تأکید کرد

رئیس جمهوری ترکیه بر مخالفت با تجاوز علیه ایران تأکید کرد

رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد که کشورش مخالف تجاوز به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، بر مخالفت قاطع آنکارا با حملاتی که ایران را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد.

اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه برای جلوگیری از خروج «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» از کنترل، با تمامی طرف‌ها در ارتباط است.

اردوغان هشدار داد که جنگ در ایران نباید به میدان نبرد جدیدی در بحران روسیه و اوکراین تبدیل شود.

وی بر لزوم صلح و ثبات برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه بر ضرورت مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه کابینه «بنیامین نتنیاهو» در سراسر منطقه تأکید کرد و افزود که نباید به اسرائیل اجازه داد وضعیت قانونی شهر قدس را متزلزل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تلاش‌های آنکارا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از طریق صلح، از تمامی طرف‌ها خواست از برداشتن گام‌هایی که منجر به تشدید تنش می‌شود، خودداری کنند.

اردوغان همچنین هشدار داد که حمله به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه به فضای ثبات آسیب می‌زند.

طبق بیانیه نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان و پوتین در این تماس علاوه بر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره تقویت روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو نیز گفتگو کردند.

کد مطلب 6790774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اردوغان هرگز با ایران همراهی نخواهد کرد چون هزار چهره دارد
    • غنی معصومی IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این شخص اشاره ای به آمریکا متجاوز نکرده و همین نشانه بی صداقتی اوست این فرد یک مزور است

    پربازدیدها

    پربحث‌ها