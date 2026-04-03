رئیس جمهوری ترکیه بر مخالفت با تجاوز علیه ایران تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، بر مخالفت قاطع آنکارا با حملاتی که ایران را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد.

اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه برای جلوگیری از خروج «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» از کنترل، با تمامی طرف‌ها در ارتباط است.

اردوغان هشدار داد که جنگ در ایران نباید به میدان نبرد جدیدی در بحران روسیه و اوکراین تبدیل شود.

وی بر لزوم صلح و ثبات برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه بر ضرورت مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه کابینه «بنیامین نتنیاهو» در سراسر منطقه تأکید کرد و افزود که نباید به اسرائیل اجازه داد وضعیت قانونی شهر قدس را متزلزل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تلاش‌های آنکارا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از طریق صلح، از تمامی طرف‌ها خواست از برداشتن گام‌هایی که منجر به تشدید تنش می‌شود، خودداری کنند.

اردوغان همچنین هشدار داد که حمله به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه به فضای ثبات آسیب می‌زند.

طبق بیانیه نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان و پوتین در این تماس علاوه بر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره تقویت روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو نیز گفتگو کردند.