به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در جریان جنگ تحمیلی ۱۴۰۵، بسیاری از خانوادهها شبها را با نگرانی و دنبال کردن اخبار سپری کردند و صدای آژیرها، اخبار حملات و تصاویر منتشرشده از مناطق آسیبدیده، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود.
در آن روزها مردم بار دیگر معنای همدلی را تجربه کردند؛ از امدادرسانیهای مردمی گرفته تا پخت غذای گرم برای نیروهای امدادی، خانوادههای آسیبدیده و مدافعان امنیت. بسیاری از مساجد، حسینیهها و مراکز مردمی به پایگاه کمکرسانی تبدیل شدند و مردم تلاش کردند در کنار هم از روزهای سخت عبور کنند.
رمضانِ مقاومت؛ سفرههایی که خاموش نشد
همزمانی روزهای جنگ با حالوهوای معنوی رمضان، صحنههای متفاوتی را رقم زد و خانوادهها با وجود نگرانیها، سفرههای افطار را ساده اما گرم نگه داشتند.
در برخی محلهها، مردم غذای گرم میان خانوادههای آسیبدیده و نیروهای امدادی توزیع میکردند؛ همان سنتی که سالها پیش در دوران دفاع مقدس هشتساله نیز دیده شده بود. برای بسیاری، بوی غذا و جمعشدن خانواده دور سفره، نشانهای از ادامه زندگی و ایستادگی بود.
شهدای جنگ ۱۴۰۵؛ نامهایی که ماندگار شدند
در جریان این جنگ، تعدادی از نیروهای نظامی، امدادی و مردم غیرنظامی جان خود را از دست دادند و نامشان در فهرست شهدای وطن ثبت شد و مراسم تشییع این شهدا در شهرهای مختلف، بار دیگر فضای همبستگی و همدردی را در جامعه زنده کرد.
خانوادههای شهدا، با وجود اندوه سنگین، از صبر و دفاع از سرزمین سخن گفتند؛ همان روایتی که نسلهای گذشته نیز در سالهای جنگ تجربه کرده بودند.
خانواده؛ پناهِ روزهای بحران
در روزهای جنگ و بحران، خانواده مهمترین تکیهگاه روحی مردم است، تصویری که امروز بر دیوار شهر دیده میشود، دقیقاً همین مفهوم را یادآوری میکند؛ خانوادهای که کنار هم مانده، از نسلهای سخت عبور کرده و هنوز امید را حفظ کرده است.
کودکی که در آغوش مادربزرگ آرام گرفته، نماد آیندهای است که مردم برای حفظ آن ایستادگی کردند؛ آیندهای که با وجود همه تلخیها، هنوز با امید و زندگی گره خورده است.
جنگ تحمیلی سوم برای بسیاری از مردم یادآور این حقیقت بود که در سختترین شرایط نیز میتوان کنار هم ایستاد. از سفرههای ساده افطار گرفته تا توزیع غذای گرم و کمکهای مردمی، همه نشانههایی از همبستگی اجتماعی بود که در روزهای بحران معنا پیدا کرد.
امروز، این تصویر خانوادگی تنها یک بنر شهری نیست؛ روایتی است از مردمی که در میان اضطراب جنگ، چراغ خانه و امید را خاموش نکردند و با یاد شهدا و همراهی یکدیگر، روزهای سخت را پشت سر گذاشتند.
