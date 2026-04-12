به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی اظهار داشت: با وجود آسیب وارد شده به برخی مراکز دیالیز در پی تهاجمات رژیم صهیونی آمریکایی، ارائه خدمات درمانی به بیماران به ویژه بیماران دیالیزی بدون وقفه ادامه یافت و همزمان اقدامات گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت درمانی، راه‌اندازی مراکز جدید و تأمین تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

وی با اشاره به ساماندهی خدمات درمانی برای بیماران دیالیزی، یادآور شد: در این مدت حدود ۴ هزار بیمار دیالیزی به صورت مهمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، تبریز، اردبیل، بیرجند، زنجان، شهرکرد، شهید بهشتی، قزوین، لرستان، هرمزگان، سراب و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پذیرش شده و خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کرداند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی مراکز درمانی در پی تهاجمات ددمنشانه رژیم آمریکایی صهیونی گفت: در جریان این حملات، دو مرکز دیالیز در استان‌های البرز و خوزستان دچار آسیب شدند. در استان خوزستان، بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک بر اثر موج انفجار آسیب جدی دید. این مرکز با ۱۲ تخت دیالیز و ۸۴ بیمار دیالیزی فعالیت داشت که بلافاصله پس از وقوع حادثه، بیماران آن به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند تا روند درمان آنان بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: در استان البرز نیز به دنبال انفجار در انبار نفت فردیس، مرکز دیالیز دکتر علی زاهد با ۳۵ تخت دیالیز و ۱۸۰ بیمار تحت پوشش دچار حریق و آتش‌سوزی شد. در پی این حادثه، بیماران این مرکز به سایر مراکز دیالیز استان منتقل شدند و به منظور جبران ظرفیت ایجاد شده، مقرر شد بخش دیالیز بیمارستان حاج قاسم سلیمانی فردیس با ۱۰ تخت راه‌اندازی شود.

رضوی در ادامه از افزایش ظرفیت ارائه خدمات دیالیز در کشور از طریق راه‌اندازی مراکز جدید خبر داد و گفت: مرکز دیالیز سلام ایرانشهر با ۲۲ تخت ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید که ظرفیت پذیرش ۱۴۰ بیمار دیالیزی ثابت را دارد. همچنین مرکز دیالیز کیان مهر بابلسر با ۲۰ تخت، ۱ فروردین ۱۴۰۵ افتتاح شد و هم‌اکنون پذیرای ۴۱ بیمار دیالیزی ثابت است. علاوه بر این، مرکز دیالیز سلام کتالم رامسر با ۲۰ تخت نیز ۱ فروردین ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید و به ظرفیت خدمات دیالیز کشور افزوده شد.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین به اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مراکز دیالیز کشور اشاره کرد و افزود: در طول جنگ تحمیلی اخیر ۶۰ دستگاه دیالیز در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای تأمین ملزومات مصرفی مورد نیاز بیماران، در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ۱۵۰ هزار صافی دیالیز بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور توزیع شده است تا ارائه خدمات درمانی به بیماران دیالیزی در سراسر کشور با پایداری و کیفیت مناسب ادامه یابد.