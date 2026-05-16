به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، استفاده از قطار سریع‌السیر برای انتقال زائران ایرانی حدود دو سال است که در عملیات حج آغاز شده و امسال با نظم و انسجام بیشتری در حال اجراست.

جمهوری اسلامی ایران همچنین از نخستین کشورهای حاضر در عملیات حج بوده که از این ظرفیت حمل‌ونقلی استفاده کرده و این خدمات پیش از این به غیر از موسم حج در دو سال گذشته ، در عملیات عمره نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود.

امسال نیز با توجه به اینکه تمامی زائران ایرانی «مدینه قبل» هستند، حجم جابه‌جایی‌ها در مسیر مدینه به مکه افزایش یافته و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای انتقال کاروان‌ها انجام شده است.

در این روند، کاروان‌های خروجی از مدینه، فهرست زائران خود را از قبل به واحد حمل‌ونقل ستاد مدینه اعلام می‌کنند تا فرایند دریافت بلیت، هماهنگی اتوبوس‌ها و انتقال زائران به مسجدشجره و سپس ایستگاه قطار بدون مشکل انجام شود.

همزمان با انتقال زائران، فرایند جابه‌جایی بارها نیز به‌صورت جداگانه مدیریت می‌شود.

جامه‌دان‌ها و بار اصلی زائران بامداد روز حرکت توسط شرکت‌های باربری به مکه منتقل می‌شود تا پیش از ورود کاروان‌ها، مقابل اتاق محل اسکان قرار گیرد؛ به همین دلیل زائران تنها وسایل سبک و ضروری را با خود به قطار می‌برند و حمل جامه‌دان‌های بزرگ در قطار انجام نمی‌شود.

محمد پوریان مسئول واحد حمل‌ونقل ستاد مدینه با اشاره به گستردگی این عملیات، گفت: از ساعت‌هاقبل از حرکت قطار، هماهنگی اتوبوس‌ها، بارگیری جامه‌دان‌ها و آماده‌سازی زائران انجام می‌شود تا روند انتقال با آرامش کامل صورت گیرد.

وی افزود: عوامل ستاد حج و زیارت در مدینه و مکه تا لحظه جابه‌جایی کامل زائران در کنارکاروان‌ها حضور دارند و از زمان خروج زائران از هتل، حضور در مسجد شجره، انتقال به ایستگاه قطار و رسیدن به مقصد، فرایندها را مدیریت می‌کنند تا مشکلی برای زائران ایجادنشود.

به گفته مسئول حمل‌ونقل ستاد مدینه، حدود یک ساعت پیش از حرکت قطار، کنترل گذرنامه و کارت نسک زائران در ایستگاه آغاز می‌شود و قطار نیز رأس ساعت تعیین‌شده حرکت می‌کند.

فضای قطارهای سریع‌السیرنیز از جمله موضوعاتی است که مورد توجه زائران قرار گرفته است؛ سالن‌های مجهز، فضای آرام و مطبوع، خدمات رفاهی، سرویس‌های بهداشتی مناسب، نمازخانه و همچنین پذیرایی با غذای گرم متناسب با ذائقه ایرانی، بخشی از خدماتی است که در طول مسیر به زائران ارائه می‌شود.

همچنین ناوگان اتوبوس‌های انتقال زائران از هتل‌ها به ایستگاه قطار و بالعکس، از خودروهای جدید وباکیفیت انتخاب شده تا روند جابه‌جایی با سهولت بیشتری انجام شود.

مسئولان حمل‌ونقل حج معتقدند استفاده از قطار سریع‌السیر یکی از موفق‌ترین خدمات اجرایی سال‌های اخیردر عملیات حج بوده است؛ خدمتی که علاوه بر کاهش چشمگیر زمان سفر میان مدینه و مکه،موجب کاهش خستگی زائران و افزایش رضایت آنان شده است.

در گذشته زائران مسیر میان دو شهر را با اتوبوس و در سفری بیش از هشت ساعت طی می‌کردند، اما اکنون این زمان به حدود دو ساعت تا دو ساعت و ۱۵ دقیقه کاهش یافته و همین موضوع، تجربه‌ای متفاوت و آرام‌تر را برای حجاج ایرانی رقم زده است.