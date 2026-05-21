۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

پرواز جدید زائران ایرانی به عربستان انجام شد

صدوسی‌ویکمین پرواز زائران ایرانی حج تمتع، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، فرودگاه امام خمینی(ره) را به مقصد جده ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج وزیارت گفت: با تلاش سازمان حج و زیارت، هماهنگی به عمل آمده با وزارت حج و عمره عربستان و همراهی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، پرواز حامل ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران عازم سرزمین وحی شد و طبق برنامه ساعت ۱۵:۳۰ وارد فرودگاه جده خواهد شد.

وی افزود: زائران این پرواز دارای رقم طلب از قبل تر بوده اند و به عنوان جایگزین انصرافی ها پس از انجام هماهنگی های اجرایی صورت گرفته و طی فرایندهای مربوط به صدور روادید ، امکان تشرف به حج تمتع را پیدا کرده اند تا در کنار دیگر زائران ایرانی، اعمال و مناسک حج را به‌جا آورند.

معاون حج و عمره تأکید کرد: تمامی بخش‌های اجرایی، حمل‌ونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به حجاج کشورمان هستند.

