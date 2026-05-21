پرواز جدید زائران ایرانی به عربستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج وزیارت گفت: با تلاش سازمان حج و زیارت، هماهنگی به عمل آمده با وزارت حج و عمره عربستان و همراهی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، پرواز حامل ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران عازم سرزمین وحی شد و طبق برنامه ساعت ۱۵:۳۰ وارد فرودگاه جده خواهد شد.

وی افزود: زائران این پرواز دارای رقم طلب از قبل تر بوده اند و به عنوان جایگزین انصرافی ها پس از انجام هماهنگی های اجرایی صورت گرفته و طی فرایندهای مربوط به صدور روادید ، امکان تشرف به حج تمتع را پیدا کرده اند تا در کنار دیگر زائران ایرانی، اعمال و مناسک حج را به‌جا آورند.

معاون حج و عمره تأکید کرد: تمامی بخش‌های اجرایی، حمل‌ونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به حجاج کشورمان هستند.