۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

دیدار نمایندگان آیت‌الله سیستانی با نماینده ولی فقیه در استان یزد

یزد - نماینده ولی فقیه در استان یزد با قدردانی از توجه آیت الله سیستانی به مسائل اجتماعی، حضور نمایندگان ایشان در بین مردم را مایه نشاط اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در دیدار با نمایندگان آیت‌الله‌العظمی سیستانی و طلاب جهادی فعال در مواکب سطح شهر یزد، از توجه و حمایت این مرجع عالی‌قدر شیعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه و دقت نظر آیت‌الله‌العظمی سیستانی در مسائل دینی و اجتماعی اظهار داشت: از مرجع بزرگ شیعیان، آیت‌الله‌العظمی سیستانی، صمیمانه تشکر می‌کنیم. اینکه معظم‌له با چنین دقت و توجهی مسائل را دنبال می‌کنند، نشان‌دهنده عظمت و همت بلند ایشان است.

امام جمعه یزد همچنین از حضور نمایندگان آیت‌الله سیستانی در شهر یزد قدردانی کرد و افزود: از شما نمایندگان محترم که در میان تجمعات مردمی و مواکب سطح شهر حضور یافته‌اید، تشکر می‌کنیم. حضور شما در کنار مردم، طلاب و روحانیون جهادی فعال در مواکب، موجب ایجاد شور، نشاط و روحیه‌ای مضاعف در میان مردم و مبلغین شده است.

آیت‌الله ناصری در ادامه تأکید کرد: فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی در مواکب مردمی جلوه‌ای از همبستگی و روحیه خدمت در جامعه دینی است و توجه و حمایت مراجع تقلید از این حرکت‌ها می‌تواند انگیزه و امید بیشتری در میان فعالان این عرصه ایجاد کند.

کد مطلب 6831767

