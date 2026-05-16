به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، در دیدار با نمایندگان آیتاللهالعظمی سیستانی و طلاب جهادی فعال در مواکب سطح شهر یزد، از توجه و حمایت این مرجع عالیقدر شیعه قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه و دقت نظر آیتاللهالعظمی سیستانی در مسائل دینی و اجتماعی اظهار داشت: از مرجع بزرگ شیعیان، آیتاللهالعظمی سیستانی، صمیمانه تشکر میکنیم. اینکه معظمله با چنین دقت و توجهی مسائل را دنبال میکنند، نشاندهنده عظمت و همت بلند ایشان است.
امام جمعه یزد همچنین از حضور نمایندگان آیتالله سیستانی در شهر یزد قدردانی کرد و افزود: از شما نمایندگان محترم که در میان تجمعات مردمی و مواکب سطح شهر حضور یافتهاید، تشکر میکنیم. حضور شما در کنار مردم، طلاب و روحانیون جهادی فعال در مواکب، موجب ایجاد شور، نشاط و روحیهای مضاعف در میان مردم و مبلغین شده است.
آیتالله ناصری در ادامه تأکید کرد: فعالیتهای جهادی و خدمترسانی در مواکب مردمی جلوهای از همبستگی و روحیه خدمت در جامعه دینی است و توجه و حمایت مراجع تقلید از این حرکتها میتواند انگیزه و امید بیشتری در میان فعالان این عرصه ایجاد کند.
