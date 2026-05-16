جلال سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در شورای تأمین استان اصفهان، آزمونهای خردادماه دانشآموزان مقطع متوسطه اول و پایه دهم در استان به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف مدیریت شرایط موجود و حفظ آرامش و سلامت دانشآموزان و خانوادهها اتخاذ شده است، افزود: بر این اساس امتحانات دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارس استان اصفهان به شکل غیرحضوری و مطابق دستورالعملهای ابلاغی آموزش و پرورش برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: جزئیات نحوه برگزاری آزمونها، شیوه ارسال و دریافت سؤالات و زمانبندی دقیق آن از سوی مدارس و از طریق سامانههای ارتباطی به اطلاع دانشآموزان و اولیا خواهد رسید.
سلمانی تأکید کرد: مدارس موظف هستند تمهیدات لازم را برای برگزاری منظم امتحانات فراهم کرده و هماهنگیهای لازم را با دانشآموزان و خانوادهها انجام دهند تا فرآیند ارزشیابی تحصیلی بدون مشکل انجام شود.
وی همچنین از دانشآموزان و خانوادهها خواست اطلاعیهها و دستورالعملهای صادر شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدارس را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.
