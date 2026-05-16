به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری لبنان امروز شنبه اعلام کرد که در حملات رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در جنوب لبنان، یک زن و فرزندش به شهادت رسیدند و شماری از شهروندان نیز زخمی شدند.

براساس این گزارش، منابع لبنانی اعلام کردند که در حمله رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شهرک طیرفلسیه در شهرستان صور، یک زن و پسرش که امدادگر جمعیت الرساله برای کمک‌رسانی پزشکی بود، به شهادت رسیدند و پنج شهروند دیگر زخمی شدند که به بیمارستان‌های شهر صور منتقل شده‌اند.

تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال آواربرداری از ساختمان هدف قرار گرفته هستند تا پیکر شهداء را خارج کنند.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک‌های دیر قانون، رأس‌العین و المالکیه در جنوب لبنان را هدف گلوله‌باران قرار داد.

جنگنده های اسرائیلی نیز شهرک الرمادیه در جنوب لبنان و نیز شهرک القلیله را بمباران کرد.

همچنین شهرک جبال البطم در شهرستان صور و منطقه الوش در شرق صور هدف حملات هوایی دشمن اسرائیلی قرار گرفت.

در همین حال مرکز اورژانس در وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد، شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان از زمان آغاز تجاوز در ۲ مارس تا ۱۶ ماه مه به ۲۹۶۹ نفر رسید و ۹۱۱۲ نفر نیز در این حملات زخمی شدند.