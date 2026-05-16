پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره از بمباران حبوش در جنوب لبنان از سوی جنگنده های اسرائیلی در دو نوبت خبرداد.

شهرک دیرقانون در راس العین و نیز شهرک های البیساریه، تفاحتا، قعقعیه الصنوبر در جنوب لبنان بمباران شد.

شهرک الغسانیه نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

شبکه الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی بعدازظهر امروز چندین حمله جدید به مناطق جنوبی لبنان انجام داده است.



بر اساس گزارش خبرنگار الجزیره، دو حمله توسط پهپادهای اسرائیلی شهرک‌های بریقع و المنصوری در جنوب لبنان را هدف قرار داد.



دقایقی بعد نیز دو حمله هوایی دیگر به شهرک‌های یانوح و الشهابیه در جنوب لبنان انجام شد.

همزمان این منابع اعلام کردند که صدای آژیر خطر در مسکاف عام در اصبع الجلیل از بیم رخنه پهپادی به صدا درآمده است.

حزب الله اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در شهرک الخیام در جنوب لبنان با استفاده از پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.