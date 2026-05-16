به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد یک بولدوزر متعلق به ارتش اشغالگر را که در حال پیشروی از شهرک رشاف به سوی بلده حداثا بود با انفجار مواد منفجره منهدم کرد.

این گروه افزود که به دنبال این عملیات، نیرویی از ادوات زرهی دشمن برای کمک رسانی و انتقال بولدوزر منهدم‌شده وارد صحنه شد که در میدان مین گرفتار و منهدم شد.

حزب الله افزود که دشمن متعاقباً اقدام به انتقال تلفات خود تحت پوشش آتش سنگین و دود انبوه کرد.

همچنین خبر می رسد که مقاومت با ده‌ها موشک به مواضع اشغالگران در شهرک البیاضه حمله کرد و تجمع نیروهای اشغالگر در البیاضه و دیرسریان را با آتش سنگین هدف قرار داد.

ادامه حملات حزب الله علیه مواضع صهیونیست‌ها

مقاومت اسلامی لبنان در ادامه حملات تلافی جویانه به مواضع صهیونیست ها با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری پادگان یعرا را هدف قرار داد. همچنین مقر فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل در بلده البیاضه در جنوب لبنان با ۲ پهپاد مورد حمله قرار گرفت.

در جریان تلاش مکرر ارتش رژیم اسرائیل برای پیشروی از شهرک رشاف به سوی شهرک حداثا، مقاومت موفق شد ۲ بولدوزر را نیز با انفجار مواد منفجره منهدم کند. افزون بر این، مقاومت اسلامی لبنان تجمع ادوات زرهی دشمن صهیونیستی را در اطراف شهرک حداثا با موشک هدف قرار داد.

این حملات به دنبال نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به مناطقی از جنوب لبنان صورت می گیرد.

دیروز اعلام شد که رژیم صهیونیستی و لبنان با تمدید آتش بس ۴۵ روزه موافقت کردند، آتش بسی که در عمل اجرا نمی شود و رژیم صهیونیستی به حملات خود به جنوب لبنان ادامه می دهد.

به دنبال این حملات تاکنون چندین نفر شهید و زخمی شدند.

در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) به ۲ هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است.