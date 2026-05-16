کشته شدن یک افسر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از افسران این رژیم در حمله حزب الله به نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان کشته شده است.

براساس این گزارش، معوز یسرائیل فردی است که امروز در نتیجه حمله حزب الله لبنان در جنوب لبنان کشته شده است.

با اعلام رسمی کشته شدن این افسر اسرائیلی، شمار نظامیان کشته شده ارتش رژیم صهیونیستی‌در لبنان از ابتدای جنگ ۲ مارس (۱۱ اسفند) به ۲۰ نفر رسیده است.

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به کشته شدن این افسر صهیونیست مدعی شد که کشته شدن افسر اسرائیلی در جنوب لبنان، قلب وی را به درد آورده است.

وی برای توجیه کشته شدن این نظامی صهیونیست اعلام کرد که این مسأله بیانگر هزینه سنگینی است که بر ما تحمیل می‌شود.