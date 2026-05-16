۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

افزایش شهدای لبنان به ۲۹۶۹ نفر پس از نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۹ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش شهرک صدیقین در شهرستان صور لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای خود قرار داد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن را هدف قرار می‌دهد.

