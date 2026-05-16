به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۹۶۹ نفر رسیده است.
این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۹ هزار و ۱۱۲ نفر رسیده است.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش شهرک صدیقین در شهرستان صور لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانهای خود قرار داد.
گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن را هدف قرار میدهد.
