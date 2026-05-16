به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، در نشست مشترکی با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت، شرکت مجری طرح قربانی و مسئولان اجرایی کشور میزبان، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای مناسب طرح قربانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، موضوعاتی همچون نحوه خدمات‌رسانی به زائران، هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی، آماده‌سازی امکانات مورد نیاز، روند ثبت اطلاعات زائران و برنامه‌ریزی‌های فنی و اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت تا عملیات قربانی برای حجاج ایرانی با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

همچنین مسئولان اجرایی و نظارتی، با حضور میدانی در محل اجرای طرح، آخرین وضعیت امکانات، شرایط بهداشتی و روند آماده‌سازی خدمات را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ایجاد آرامش خاطر برای زائران ایرانی و اجرای منظم و روان عملیات قربانی در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف اجرایی، پشتیبانی و نظارتی صورت گرفته است.

مسئولان حج و زیارت تأکید کردند روند آماده‌سازی خدمات در بخش‌های مختلف حج تمتع طبق برنامه‌ریزی‌ها ادامه دارد و تلاش مجموعه‌های اجرایی بر آن است تا زائران ایرانی بتوانند مناسک خود را با آرامش و اطمینان بیشتری در سرزمین وحی انجام دهند.