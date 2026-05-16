افتتاح بخش «آی سی یو ۳» بیمارستان شهید جلیل یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مراقبت‌های ویژه ۳«آی سی یو» بیمارستان شهید جلیل یاسوج با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وفایی مدیر نظارت بر درمان دانشگاه، رئیس، مدیر و کارکنان این بیمارستان به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در آئین افتتاح این بخش اظهار کرد: بخش ICU3 بیمارستان شهید جلیل یاسوج با ظرفیت ۱۰ تخت و با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی و افزایش توان پاسخگویی به بیماران بدحال راه‌اندازی شده است.

رقیه پناهی افزود: با بهره‌برداری از این بخش، ظرفیت ارائه خدمات مراقبت‌های ویژه در بیمارستان شهید جلیل افزایش یافته و امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر و سریع‌تر به بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه فراهم شده است.

وی توسعه و تجهیز بخش‌های درمانی، به‌ویژه بخش‌های مراقبت ویژه را از اولویت‌های مهم حوزه سلامت استان عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، کیفیت خدمات درمانی برای مردم استان بیش از پیش ارتقا یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، مدیران و کارکنان بیمارستان شهید جلیل یاسوج در راه‌اندازی این بخش، ابراز امیدواری کرد با توسعه چنین بخش‌هایی، خدمات سلامت با کیفیت بالاتری در اختیار بیماران قرار گیرد.