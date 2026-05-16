به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشستی با مدیران ارشد صنعت برق استان کرمانشاه، مدیریت ناترازی انرژی در تابستان پیش رو را تکلیفی کلیدی و اولویتی حیاتی برای تمامی دستگاههای اجرایی خواند و بر لزوم برنامهریزی دقیق در این حوزه تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز قطعیهای ناخواسته، اظهار کرد: تمامی متولیان مربوطه مکلف هستند تا با بکارگیری همه ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری استان، بستر مناسبی را برای پایداری شبکه توزیع در ماههای گرم سال فراهم آورند.
ضرورت بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی و ژنراتورها
استاندار کرمانشاه در ادامه بر ضرورت فعالسازی پروژههای موازی تاکید کرد و افزود: بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و همچنین وارد مدار کردن تمام ژنراتورهای موجود در سازمانها و صنایع، گامی اساسی در جبران کمبودها خواهد بود.
در این دیدار که با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقهای و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای بازدهی تولید و مدیریت بهینه بار مصرفی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندان
حبیبی در پایان، نقش مردم را در عبور موفق از پیک مصرف تابستانه تعیینکننده دانست و یادآور شد: آموزش شهروندان و فرهنگسازی مستمر در رسانهها برای جلب همراهی عموم در صرفهجویی، کلید اصلی و راهبرد نهایی ما برای کاهش خاموشیهای احتمالی است.
در پایان این نشست نیز بر اجرای دقیق برنامههای تدوینشده میدانی تاکید شد تا استان کرمانشاه با کمترین چالش ممکن از روزهای اوج مصرف در تابستان عبور کند.
