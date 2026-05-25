بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح راهبردهای جدید این شرکت در حوزه پایداری انرژی و صیانت از منابع زیست‌محیطی اظهار کرد: به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سرزمینی و توسعه نیروگاه‌های پاک، کارگروه ویژه‌ای برای راه‌اندازی سامانه‌های برق‌آبی و خورشیدی تشکیل شده و نقشه راه جامعی جهت استفاده از زیرساخت‌های موجود تدوین گردیده است.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در بودجه‌های عمرانی و دولتی، دیگر نباید برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای تنها به اعتبارات سنتی تکیه کرد؛ از این رو اولویت اصلی ما در مقطع کنونی، شناسایی دقیق ظرفیت‌های آبی و اراضی پتانسیل‌دار و سپس جذب سرمایه‌گذاران توانمند بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های برق‌آبی در پایاب سدها و نصب پنل‌های خورشیدی بر فراز ساختمان‌های اداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه ارتقای بهره‌وری در منابع سازمانی را یک ضرورت غیرقابل‌انکار دانست و تصریح کرد: موضوع مدیریت بهینه منابع برای مجموعه ما کاملاً جدی است و در همین راستا، جلسات پایش و رصد روند اجرایی این طرح به صورت هفتگی و منظم برگزار خواهد شد تا ضمن تدوین شناسنامه فنی و دقیق از تمامی ظرفیت‌ها، گره‌های حقوقی و تجهیزاتی پروژه‌های نیمه‌تمام منطقه گشوده شود.

درویشی با اشاره به لزوم تعامل سازنده با ارگان‌های ناظر برای شتاب‌بخشی به برنامه‌ها یادآور شد: رفع چالش‌های اداری و تجهیزاتی با هم‌افزایی مراجع نظارتی در دستور کار قرار دارد و به دنبال آن هستیم که با عبور از روش‌های مدیریتی گذشته، مدل‌های سرمایه‌گذاری جذابی را جایگزین کنیم که هم گره‌گشای نیازهای انرژی استان باشد و هم منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی را به طور هم‌زمان تأمین کند.

این مقام مسئول در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیشگامی استان در بخش انرژی‌های نو خاطرنشان ساخت: با عملیاتی شدن این برنامه‌های منسجم، علاوه بر حل مشکلات معطل‌مانده تجهیزات راکد، کرمانشاه به الگویی موفق در بهره‌برداری توأم از منابع آب و انرژی سبز در سطح وزارت نیرو تبدیل خواهد شد؛ هدفی بزرگ که با مشارکت نخبگان و همراهی دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود.