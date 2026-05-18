به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر دوشنبه در ادامه برنامههای کاری خود در تهران با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر دیدار و درباره مسائل و نیازهای حوزه برق استان گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و جمعی از مدیران توانیر برگزار شد، استاندار کرمانشاه با تبریک انتصاب مدیرعامل جدید توانیر، از تلاشهای مجموعه صنعت برق کشور بهویژه در روزهای موسوم به جنگ رمضان قدردانی کرد.
حبیبی همچنین حضور میدانی مدیرعامل توانیر در کرمانشاه طی آن ایام را قابل تقدیر دانست و بر تداوم حمایتها از زیرساختهای برق استان تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه یکی از مهمترین مطالبات استان را تکمیل طرح جایگزینی چراغهای گازی با چراغهای الایدی و کممصرف عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح با استقبال و رضایت شهروندان همراه بوده و لازم است روند تأمین تجهیزات و ارسال محمولههای جدید به استان تسریع شود.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی برخی مناطق استان، خواستار اعمال معافیت ویژه برای مناطق گرمسیری کرمانشاه از خاموشیهای احتمالی شد و بر ضرورت تأمین برق پایدار در مسیر تردد زائران اربعین و ایام محرم تأکید کرد.
حبیبی در ادامه بر ضرورت تخصیص اعتبارات بیشتر برای اصلاح شبکه برق استان تأکید کرد و گفت: اجرای پروژههای تبدیل شبکههای فرسوده مسی به کابلهای خودنگهدار نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی، افت ولتاژ و ارتقای کیفیت خدمات برق خواهد داشت.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی را از دیگر ظرفیتهای مهم استان دانست و خواستار حمایت توانیر از سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای لازم در این حوزه شد.
استاندار کرمانشاه همچنین موضوع تسریع در پرداخت مطالبات شرکت کابلباختر را مطرح و بر لزوم حمایت از صنایع و واحدهای فعال در حوزه برق استان تأکید کرد.
مدیرعامل توانیر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از پیگیریهای استاندار کرمانشاه، برای بررسی و پیگیری مطالبات مطرحشده قول مساعد داد و بر همکاری این مجموعه با استان تأکید کرد.
