به گزارش خبرنگار مهر، سید طاها علوی عصر شنبه در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی تاکید کرد و گفت: در صورتی که واحد اقتصادی درآمدی نداشته باشد، دریافت مالیات میتواند به زیان آن مجموعه تمام شود.
وی افزود: شفافسازی درآمدها توسط مودیان، محاسبه دقیق مالیات را فراهم میکند.
علوی با اشاره به سازوکار مالیاتی سالهای آینده، اظهار داشت: مالیات وصولی در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ خواهد بود و سازمان امور مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی تمرکز دارد.
وی همچنین به جرائم مالیاتی اشاره کرد و گفت: طی سه ماه اخیر، پیشنهاد کاهش جرائم برای مودیانی که جرائم آنها به ۳۰ درصد رسیده است، از سوی سازمان مطرح شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی از افزایش مدت زمان تقسیط مالیات برای مودیان خوشحساب خبر داد و تاکید کرد: هرگونه افزایش ناگهانی و غیرمتعارف در ارقام مالیاتی به صورت شخصی پیگیری خواهد شد.
