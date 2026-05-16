به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در پیامی به مناسبت هفته سلامت، نوشت: امسال شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» به عنوان شعار «هفته ملی سلامت» انتخاب شده است؛ این شعار خلاصه همه آن چیزی است که می توان در افق بلند مدت برای آینده سلامت در جامعه ایران ترسیم کرد؛ جامعه ای که با اتکا بر علم و دانش، و برخورداری از یک نظام سلامت مقتدر، به سوی سلامتی پایدار در مسیر آینده ای روشن گام برمی دارد؛ این همان خواستی است که امسال در شعار سازمان جهانی بهداشت نیز متبلور شده است: «با هم برای سلامت، ایستاده در کنار علم» (Together for Health, Stand for Science)؛

هم میهنان گرامی

ایران عزیز ما برای رسیدن به جایگاهی شایسته تر و پایدارتر در حوزه سلامت بیش از هر چیز نیازمند دو عنصر مهم است؛ «سلامت علم محور» و «عزم ملی»؛ در شرایط کنونی بی گمان آرمان ها و کلان پروژه های حوزه سلامت کشور فقط با مشارکت همگانی شما عزیزان است که می تواند محقق شود؛ نظام سلامت کشور عزیزمان اینک در غوغای جهانی ناموزون، پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی سخت فقط در طول یکسال، همچنان با شرایط دشوار تحریم دست و پنجه نرم می کند؛ تحریم های ظالمانه ای که نه تنها توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات و کالاهای سلامت کشور بلکه فعالیت نهادهای علمی و دانشگاه های کشور ـ به ویژه در حوزه بین الملل ـ را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ در چنین هنگامه ای، نظام سلامت کشور عزم خود را جزم کرده است تا در جنگ و صلح و با تمام توان در کنار مردم و برای ایران در میدان باشد تا باهم آینده ای روشن را برای کشور رقم بزنیم.

امیدوارم امسال «هفته ملی سلامت» آغاز دیگری باشد برای نزدیکی و همراهی بیشتر بین مردم و تیم ملی سلامت کشور و شروعی سازنده تر برای همکاری و مشارکت بیشتر در مسیر توسعه و تعالی سلامت جامعه ایران.