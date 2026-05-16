به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی جزئیات اجرایی پروژه مهار فلرهای نفتی عصر امروز شنبه با حضور سرمایهگذاران کشور چین در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.
جواد کاظمنسب الباجی در این نشست با اشاره به تفاهمنامه میان این شرکت بینالمللی و شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: این پروژه با هدف صیانت از محیط زیست و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی در سه فاز عملیاتی در سطح استان خوزستان اجرا میشود.
وی افزود: با اجرای این طرح، گازهای مشعل که پیش از این موجب آلودگیهای زیستمحیطی میشد مهار شده و در فرآیندی صنعتی به محصولات ارزشمندی از جمله خوراک پتروشیمی، CNG و LPG تبدیل خواهد شد که میتواند نقش مهمی در توسعه صنایع پاییندستی نفت در استان داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان درباره حمایتهای دولت برای اجرای این پروژه بیان کرد: اراضی مورد نیاز برای هر سه فاز این طرح تعیین شده و معاونت اقتصادی استانداری متعهد است در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات ثبتی و ملکی اراضی را برطرف کرده و فرآیند تغییر کاربری و تأمین زیرساختهای مورد نیاز بهویژه در بخش برق را تسهیل کند.
وی در پایان با اعلام حمایت از حضور سرمایهگذاران خارجی در خوزستان گفت: تمامی ظرفیتهای استانی برای رفع موانع پیشروی این شرکت چینی به کار گرفته خواهد شد تا این پروژه راهبردی بدون وقفه عملیاتی شده و آثار مثبت اقتصادی و زیستمحیطی آن در منطقه نمایان شود.
