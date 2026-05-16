به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر و همچنین تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع)، اظهار کرد: حضور آگاهانه و حماسی مردم در تجمعات و برنامه‌های مردمی طی ماه‌های اخیر جلوه‌ای از پایبندی مردم به دفاع از وطن، ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح است.



وی با قدردانی از مردم استان بوشهر به خاطر حضور باشکوه در تجمعات شبانه افزود: در این مدت، مردم استان نه‌تنها در مرکز استان و مراکز شهرستان‌ها بلکه در شهرها و حتی روستاها حضوری پرشور در صحنه داشتند و این حضور گسترده نشان‌دهنده عزم راسخ آنان در دفاع از وطن، پاسداشت ارزش‌های انقلاب و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور است.



استاندار بوشهر با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر تاکنون در جلسات مختلف از مدیران استان خواسته‌ام که در ارائه خدمات به مردم هیچ‌گونه کاستی نداشته باشند و همچون رزمندگان عرصه دفاع از میهن اسلامی با روحیه جهادی فعالیت کنند.



زارع همچنین از تلاش نهادها و دستگاه‌هایی که در برگزاری برنامه‌ها و تجمعات مردمی نقش داشته‌اند قدردانی کرد و گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بسیج، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، اصناف، تشکل های مذهبی و مردمی ، فرمانداران، ائمه جمعه و سایر مجموعه‌های فرهنگی و مردمی در این مسیر نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

توجه به اتحاد، همدلی و هم‌افزایی در استان



وی با تأکید بر اهمیت استمرار انسجام اجتماعی افزود: توجه به اتحاد، همدلی و هم‌افزایی در استان باید همچنان تقویت شود تا بوشهر به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این عرصه حضور مؤثر خود را حفظ کند.



استاندار بوشهر همچنین بر حمایت از تشکل‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و مواکب تأکید کرد و گفت: فرمانداران و مسئولان مرتبط باید حمایت از این مجموعه‌های مردمی را ادامه دهند، چرا که این تشکل‌ها نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

لزوم مستند سازی رویدادهای مرتبط با دفاع مقدس و جنگ اخیر



زارع در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصرف انرژی اشاره کرد و یادآور شد: برای مدیریت مصرف برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی، طرح‌های مهمی از جمله احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در استان در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن‌ها وارد مدار شده و مابقی نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح خواهد شد.



وی همچنین به اقدامات اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اشاره کرد و افزود: مستندسازی رویدادهای مرتبط با دفاع مقدس و جنگ اخیر اقدامی ارزشمند و ماندگار است و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا آثار ارزشمندی برای نسل‌های آینده ثبت و ضبط شود.