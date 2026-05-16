بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مرکز قرآن کریم 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور در مرکز قرآن کریم این آستان مقدس، از بخش‌های مختلف و فعالیت‌های جاری این مجموعه بازدید کرد و در جریان روند اقدامات قرآنی آن قرار گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی در این بازدید با تأکید بر گستردگی عرصه فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: کار در حوزه قرآن کریم بسیار وسیع و دارای شاخه‌های متنوع است؛ از این‌رو لازم است مرکز قرآن آستان قدس، چند محور مشخص و اولویت‌دار را انتخاب کرده و با تمرکز و تخصص‌گرایی، رسالت خود را در همان حوزه‌ها تعریف و دنبال کند.

وی گفت: پرهیز از پراکندگی و ورود به فعالیت‌های متعدد و غیرمتمرکز، شرط اثرگذاری و عمق‌بخشی است.

مروی بیان کرد: حمایت و توسعه جلسات و هیئات قرآنی در سطح جامعه ضروری و مورد تأکید قرار دارد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: توسعه فعالیت‌های قرآنی ویژه نوجوانان از اولویت‌های اساسی است و لازم است برنامه‌ریزی هدفمند در مسیر ترویج معارف قرآنی برای این نسل انجام شود.