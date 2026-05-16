منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب ذخیره شده در سد زایندهرود به ۵۴۸ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی با بیان اینکه این میزان ذخیره آبی نسبت به میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی دارد، افزود: حجم کنونی سد زایندهرود در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۴۱ درصدی مواجه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس آخرین پایشها، در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از ظرفیت سد زایندهرود پر است که این موضوع نشاندهنده تداوم شرایط کمآبی در حوضه زایندهرود است.
شیشهفروش تأکید کرد: مدیریت منابع آبی و مصرف بهینه در شرایط فعلی بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی با اشاره به وضعیت جریان آب در سد گفت: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زایندهرود حدود ۱۰۵ متر مکعب در ثانیه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: در مقابل، میزان خروجی آب از سد نیز ۲۲ متر مکعب در ثانیه ثبت شده است.
شیشهفروش با اشاره به شرایط منابع آبی در استان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش ذخایر سد، مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله شرب، کشاورزی و صنعت ضروری است.
وی تأکید کرد: همراهی و مشارکت مردم و بهرهبرداران در مصرف بهینه آب میتواند نقش مهمی در عبور از شرایط کمآبی داشته باشد.
