  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

سد زاینده‌رود فقط ۵۴۸ میلیون متر مکعب آب دارد

سد زاینده‌رود فقط ۵۴۸ میلیون متر مکعب آب دارد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران‌ استانداری اصفهان گفت: حجم کنونی ذخیره آب پشت سد زاینده رود به ۵۴۸ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۴۱ درصدی مواجه است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب ذخیره شده در سد زاینده‌رود به ۵۴۸ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان ذخیره آبی نسبت به میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی دارد، افزود: حجم کنونی سد زاینده‌رود در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۴۱ درصدی مواجه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر اساس آخرین پایش‌ها، در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از ظرفیت سد زاینده‌رود پر است که این موضوع نشان‌دهنده تداوم شرایط کم‌آبی در حوضه زاینده‌رود است.

شیشه‌فروش تأکید کرد: مدیریت منابع آبی و مصرف بهینه در شرایط فعلی بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با اشاره به وضعیت جریان آب در سد گفت: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود حدود ۱۰۵ متر مکعب در ثانیه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: در مقابل، میزان خروجی آب از سد نیز ۲۲ متر مکعب در ثانیه ثبت شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به شرایط منابع آبی در استان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش ذخایر سد، مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف از جمله شرب، کشاورزی و صنعت ضروری است.

وی تأکید کرد: همراهی و مشارکت مردم و بهره‌برداران در مصرف بهینه آب می‌تواند نقش مهمی در عبور از شرایط کم‌آبی داشته باشد.

کد مطلب 6832009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها