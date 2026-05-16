به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی، در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی، افزود: تلاش جمعی قابل قبول بوده اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در حوزه قاچاق کالا، ارز، سوخت و رمزارزها، این حوزه نیازمند تلاشی مضاعف و کاملاً حرفه‌ای است.

وی نقش آگاهی‌بخشی عمومی در کاهش تقاضا برای کالای قاچاق را مهم خواند و اظهار کرد: تا زمانی که جامعه نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قاچاق آگاه نشود، موفقیت پایدار در این حوزه امکان‌پذیر نیست.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی هدفمند باید به‌عنوان رکن اساسی در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی دیده شود، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای در اطلاع‌رسانی پیامدهای مصرف کالای قاچاق بر اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم دارند.

صادقی با اشاره به حجم بالای گردش مالی قاچاق در کشور، تأکید کرد: روش‌های گذشته نیازمند بازنگری جدی است و باید بررسی شود چه میزان منابع با اقدامات پیشگیرانه، اقناع اجتماعی و اصلاح فرآیندها به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته است.

وی تغییر رویکرد از نظارت صرفاً فیزیکی به نظارت هوشمند را ضروری دانست و افزود: استفاده از سامانه‌های نظارتی و فناوری‌های نوین از جمله ظرفیت‌های ماهواره‌ای در رصد ناوگان حمل‌ونقل و مدیریت هوشمند سوخت باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان درباره بازار ارز و فعالیت صرافی‌ها نیز گفت: حاکمیت وظیفه دارد مسیرهای رسمی، شفاف و قابل نظارت برای پاسخ به نیازهای بازار ایجاد کند و اطلاع‌رسانی شفاف نقش مهمی در کاهش مراجعه مردم به بازارهای غیررسمی دارد.