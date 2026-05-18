به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در ادامه پیگیری مسائل استان در پایتخت، با محوریت توسعه زیرساختهای علمی با حسین سیماییصراف وزیر علوم و فناوری در تهران دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار قزوین در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای بینظیر علمی و صنعتی استان اظهار کرد: قزوین بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و علمی کشور، نیازمند حمایتهای ویژهای است تا بتواند از پتانسیلهای موجود خود بهطور کامل بهرهبرداری کند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی استان خاطرنشان کرد: ما خواهان افزایش بودجههای پژوهشی و ایجاد زیرساختهای مدرن برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان هستیم تا بتوانیم در سطح ملی و بینالمللی رقابت مؤثری داشته باشیم.
نوذری در ادامه، توسعه فناوریهای نوین و تسهیل شرایط برای فعالیت نخبگان را از اولویتهای اصلی استان برشمرد و افزود: آمادهایم تا با همکاری وزارت علوم، گامهای مؤثری در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در استان برداشته و فرصتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی ایجاد کنیم.
استاندار قزوین در پایان این نشست را گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و پیشرفت علمی استان قزوین ارزیابی کرد.
