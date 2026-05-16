پناهیان: وحدت و تبعیت از رهبری عامل اصلی پیروزی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد پناهیان شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) در کنار برخورداری از جایگاه «رحمت للعالمین» دارای سیرهای مبتنی بر جهاد، حماسه و مقابله با ظلم و ستم نیز بودهاند.
وی افزود: در معارف اسلامی، علاوه بر رحمت، بر مؤلفههای جهاد و مقاومت تأکید شده و قرآن کریم نیز ناظر به همین حقیقت است.
حجتالاسلام پناهیان تصریح کرد: اسلام دینی فعال و مبتنی بر حرکت، جهاد و مقابله با ظلم است و انقلاب اسلامی نیز این مفاهیم را در عرصه اجتماعی و سیاسی محقق کرده است.
وی ادامه داد: برخی اقدامات علیه اماکن مذهبی و قرآن کریم با هدف تضعیف باورهای دینی و ایجاد تفرقه در جهان اسلام انجام میشود که در چارچوب جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، قابل تحلیل است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش نیروهای دفاعی و امنیتی در پیشبرد توانمندیهای دفاعی کشور بیان کرد: تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب بر اتکای به جوانان مؤمن و انقلابی، زمینهساز پیشرفتهای کشور بهویژه در حوزه صنعت دفاعی شده است.
حجتالاسلام پناهیان افزود: فرماندهان و چهرههای نظامی از جمله شهید چمران، شهید نامجو و شهید فکوری و دیگر مسئولان این حوزه، نقش مؤثری در شکلگیری و تقویت توان دفاعی کشور داشتهاند.
وی تاکید کرد: ضرورت حفظ وحدت در میان نیروهای انقلابی و جلوگیری از اختلافافکنی، بسیار حائز اهمیت است.
حجتالاسلام پناهیان گفت: در مقاطع مختلف تاریخی، دشمنان تلاش کردهاند از مسیر ایجاد تفرقه به اهداف خود دست یابند و لازم است جریانهای وفادار به انقلاب نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، بر تداوم همبستگی، تبعیت از رهبری و تقویت انسجام نیروهای مؤمن و انقلابی تأکید کرد.
