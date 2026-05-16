  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۲۷

نجات ۲ بانوی طبیعت‌گرد در ارتفاعات دیزباد 

نجات ۲ بانوی طبیعت‌گرد در ارتفاعات دیزباد 

مشهد- رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: عملیات ۱۲ ساعته جست و جو و نجات ۲ بانوی طبیعت گرد مفقود شده در ارتفاعات قله قوچگر روستای دیزباد زبرخان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شاه بیگی اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز EOC استان روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۳۵ مبنی بر مفقودی ۲ طبیعت گرد در ارتفاعات قله قوچگر روستای دیزباد بالا سه تیم از نجاتگران کوهستان شعبه و هفت تیم از خانه هلال تخصصی امداد و نجات روستای دیزباد بالا به موقعیت اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور ادامه داد: تیم‌های امدادی در سریع ترین زمان ممکن به موقعیت فوق رسیده و عملیات جست و جو و نجات ۲ طبیعت گرد که بانوانی میانسال بودند را در چندین جبهه و مسیر آغاز کردند.

وی افزود: امدادگران پس از ساعت‌ها تلاش طاقت فرسا و پیمایش مناطق صعب العبور خوشبختانه به افراد مفقود شده دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات لازم آنها را به مکان امن انتقال دادند.

کد مطلب 6832105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها