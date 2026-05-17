هرگونه گرانفروشی ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرادی، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در نشستی با روسای اتحادیههای صنفی خدماتی کرج، با هشدار نسبت به هرگونه افزایش غیرقانونی نرخ خدمات، تأکید کرد که اتحادیهها خط مقدم کنترل قیمتها در شرایط حساس کنونی کشور هستند.
بازرس اداره کل صمت البرز در این نشست که با حضور محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف مرکز البرز و جمعی از روسای اتحادیههای صنفی خدماتی از جمله قنادان و خشکبار، تعویض و فروش روغن موتور و آپارات، درودگران و مبلسازان، لوازم یدکی خودرو، تعمیرکاران خودرو، الکترومکانیک، فلزتراش و ماشینسازان، تعمیرکاران لوازم خانگی، باطریسازی، کابینتسازان، رینگ و لاستیک و تجهیزات مخابرات و موبایل برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش غیرقانونی نرخ خدمات، مسئولیتی جدی و مشترک میان دستگاههای نظارتی و اتحادیههای صنفی است و اتحادیهها باید نقش فعالتری در مدیریت و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی ایفا کنند.
وی با اشاره به دغدغههای مردم در شرایط جنگی کشور تصریح کرد: انتظار میرود اتحادیههای صنفی با مدیریت دقیق و اطلاعرسانی مناسب به واحدهای تحت پوشش، مانع از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمتها و نرخهای مصوب شوند و با همکاری بازرسان صمت و اتاق اصناف، آرامش و ثبات را در بازار خدمات حفظ کنند.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف و افزایش خودسرانه نرخ خدمات، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد و بازرسان این اداره کل در آمادهباش کامل قرار دارند.
