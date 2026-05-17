مرشدی: یافته های تحقیقاتی به دامداران استان بوشهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امنیت غذایی بدون توسعه دانش فنی دامپروری پایدار نخواهد بود و به منظور بهره وری و افزایش تولید مثل دام لازم است برنامه های آموزشی ترویجی در این خصوص اجرا شود.

وی اضافه کرد: در این راستا برنامه آموزشی ترویجی روز انتقال یافته های تحقیقاتی(مدیریت تولیدمثل در دام) در شهرستان های دیلم، روستای چاه خانی دشتستان و روستای محمود احمدی تنگستان برگزار شد.

مرشدی افزود : مقرر شد این برنامه به زودی در شهرستان های دشتی و کنگان نیز برنامه ریزی و اجرا شود و لازم است دامداران ضمن حضور در برنامه های آموزشی ترویجی مذکور، توصیه های لازم را به کار گرفته و کارشناسان پهنه ها نیز این کار ارزشمند را با جدیت دنبال کرده و در صورت نیاز در راستای خدمت رسانی تمام تلاش خود را به کار گیرند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه های آموزشی -ترویجی و رسانه ای متناسب را به منظور افزایش بهره وری و مدیریت تولیدمثل و کنترل بیماری های دام در شهرستانهای مختلف استان در دستور کار داریم.