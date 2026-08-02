الیاس نظری رییس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح کلاسهای طرح اوقات فراغت در این شهرستان که با تمرکز بر طرح آموزشی «حامی» در محل آموزشگاه شیخ کلینی شهر گوهران برگزار شد اظهار داشت : این طرح با هدف مقابله با عقبماندگیهای تحصیلی و ارتقای کیفیت یادگیری در پایه های ابتدایی تدوین شده است، و آموزش و پرورش بشاگرد تمرکز اصلی خود را بر بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانشآموزان قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح که در برنامهریزی برای اوقات فراغت دانشآموزان نقشی حیاتی دارد افزود: این طرح تنها برای جبران افت تحصیلی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم بستری فراهم آوریم تا دانشآموزان ضمن یادگیری مجدد مطالب، به آرامش فکری نیز دست پیدا کنند.
رئیس آموزش و پرورش بشاگرد گفت: طرح حامی با نگاهی جامع به رشد همهجانبه دانشآموز، بر مهارتآموزی و پرورش استعدادها تمرکز دارد. ما معتقدیم که با مدیریت صحیح اوقات فراغت، میتوان مهارتهای زندگی را در کودکان نهادینه کرد و زمینهساز رشد علاقهمندی آنها به یادگیری در سطوح بالاتر شد.
نظری عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، کلاسهای طرح حامی در آموزشگاه شیخ کلینی، علاوه بر بازبینی مطالب آموزشی، بر مهارتهای کاربردی که به رشد شخصیت دانشآموزان کمک میکند نیز تمرکز خواهد داشت.
رئیس آموزش و پرورش بشاگرد بیان داشت : حضور ۱۲۰ دانشآموز در روز افتتاحیه،نشان دهنده استقبال خانوادهها از برنامههایی است که هدف آنها ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط روانی دانشآموزان در دوران ابتدایی است.
بشاگرد- رئیس آموزش و پرورش بشاگرد از برگزاری طرح اوقات فراغت با محوریت «طرح حامی» با هدف جبران افت تحصیلی و تقویت مهارتهای زندگی دانشآموزان در این شهرستان خبر داد.
الیاس نظری رییس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح کلاسهای طرح اوقات فراغت در این شهرستان که با تمرکز بر طرح آموزشی «حامی» در محل آموزشگاه شیخ کلینی شهر گوهران برگزار شد اظهار داشت : این طرح با هدف مقابله با عقبماندگیهای تحصیلی و ارتقای کیفیت یادگیری در پایه های ابتدایی تدوین شده است، و آموزش و پرورش بشاگرد تمرکز اصلی خود را بر بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانشآموزان قرار داده است.
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