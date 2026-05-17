رسیدگی به ۳۵ هزار پرونده در دادگاه صلح استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از رسیدگی به ۳۵ هزار و ۷۳۸ پرونده در دادگاه‌های صلح استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه این شعب با ثبت نرخ رسیدگی ۱۰۶ درصدی و رشد ۲۰۳۲ پرونده، عملکردی فراتر از ورودی‌ها داشته است، افزود: در سال قبل شعب دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی استان سمنان توانستند به ۳۵ هزار و ۷۳۸ پرونده رسیدگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر جایگاه مؤثر دادگاه‌های صلح در افزایش دسترسی مردم به خدمات قضایی اظهار داشت: این دادگاه‌ها با توجه به گستره صلاحیت و نقش ویژه‌ای که در رسیدگی به انواع پرونده‌ها دارند، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های راهبردی دستگاه قضایی در خدمت‌رسانی به مردم شناخته می‌شوند. اکبری افزود: عملکرد ثبت‌شده در استان سمنان بیانگر اهتمام کارکنان قضایی و اداری برای ارائه خدمات سریع، دقیق و قابل اتکا به مراجعان است.

اکبری با اشاره به فعالیت همزمان شوراهای حل اختلاف در کنار شعب دادگاه‌های صلح استان گفت: در کنار این دادگاه‌ها، شعب شوراهای حل اختلاف مستقر و فعال هستند تا در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال، توسعه سازوکارهای جایگزین رسیدگی قضایی را دنبال کنند. هدف از این رویکرد، افزایش صلح و سازش میان طرفین پرونده‌ها، رفع کدورت‌ها و کاهش اطاله دادرسی است که شوراهای حل اختلاف به عنوان بازویی توانمند در تحقق این هدف ایفای نقش می‌کنند.