به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌علی مظفری صبح یک‌شنبه در مراسم تجلیل از استادان سرآمد آموزشی اظهار داشت: مرکز بروجن با حضور دانشجویان دختر و پسر در رشته کشاورزی فعالیت دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی، یکی از مراکز مهم مهارت‌آموزی در غرب کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: مرکز دختران شهرکرد نیز از پتانسیل بالایی برخوردار است، اما کمبود شدید خوابگاه مانع جذب بیشتر دانشجویان شده است. همچنین در زنجیره ارزش ماهی قزل‌آلا، از تولید تا صنایع وابسته، استان توانسته رکوردهای ملی را به ثبت برساند.

مظفری با اشاره به ظرفیت علمی استان اصفهان گفت: بسیاری از اساتید حاضر در جلسات از اصفهان هستند و این همکاری می‌تواند به ارتقای سطح علمی استان کمک کند. با این حال، مشکلات زیرساختی همچنان جدی است؛ ساختمان‌های آموزشی استان بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و همین امر موجب کمبود فضای کاری، آموزشی و آزمایشگاهی شده است.

وی تصریح کرد: مراکز آموزشی استان شامل دو دانشکده هستند که ریاست آن‌ها همزمان باید با بودجه محدود، دو ساختمان مجزا را اداره کند. در بخش کشاورزی نیز تأمین امکانات آموزشی با چالش‌های جدی روبه‌روست.

معاون آموزش دانشگاه علمی مهارت چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: هدف نهایی ما همکاری در راستای تحقق اهداف دانشگاه ملی مهارت است، اما برای دستیابی به این هدف نیازمند توجه جدی به مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی هستیم.