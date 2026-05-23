مهر و موم ۱۰ واحد صنفی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و با هدف کنترل قیمت‌ها و برخورد با تخلفات اقتصادی، گشت‌های مشترکی با حضور تعزیرات حکومتی، دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت برگزار شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، ۱۰ واحد صنفی به دلیل تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و نداشتن فاکتور خرید و فروش شناسایی و پلمب شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم نظارت‌ها بر بازار تصریح کرد: با افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کنند، طبق اختیارات قانونی و مصوبه سران قوا، برخورد قاطع و فوری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برای واحدهای متخلف علاوه بر پلمب و نصب بنر تخلف در محل کسب، پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

لقمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و سایر مراجع نظارتی گزارش کنند.