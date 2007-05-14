فروشندگان کالا در قم ملزم به نصب برچسب قیمت شدند

رئیس سازمان بازرگانی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت : به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برخی از کالاها و خدمات و همچنین کاهش تخلفات اقتصادی بر اساس قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی، نصب برچسب قیمت از سوی کلیه فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از این پس در استان قم الزامی است .

حسن جمشیدی‌ها تصریح کرد : در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه بر چسب قیمت کالا و خدمات با کلیه واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی که فاقد برچسب قیمت هستند برخورد قانونی شده و متخلفان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی استان معرفی خواهند شد.



وی همچنین از کلیه شهروندان درخواست کرد تا جهت تنظیم بازار کالا و خدمات در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی اعم از گرا‌نفروشی، کم فروشی و به خصوص عدم درج قیمت موارد را به تلفن 124ستاد خبری سازمان بازرگانی قم اطلاع دهند.

