به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به جای بررسی وضعیت وزن یک فرد در یک مقطع زمانی، محققان دانشگاه ماساچوست جنرال بریگام دریافتند که تأثیر تجمعی وزن اضافی در طول یک دهه، حملات قلبی و سکته‌های مغزی آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی می‌کند.

این مطالعه داده‌های ۱۳۶۴۹۸ شرکت‌کننده را تجزیه و تحلیل کرد.

با ردیابی تغییرات وزن بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ و پیگیری سلامت شرکت‌کنندگان به مدت تقریباً ۱۷ سال، محققان کشف کردند که هر چه فرد مدت بیشتری در یک دسته وزن بالا بماند، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی او بیشتر می‌شود.

همه شرکت‌کنندگان BMI بالای ۲۵ داشتند که آنها را در گروه دارای اضافه وزن قرار می‌دهد. BMI، مخفف عبارت شاخص توده بدنی، تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است.

محققان شرکت‌کنندگان را بر اساس مدت زمانی که اضافه وزن داشتند، در چهار گروه قرار دادند. آنها همچنین بررسی کردند که چگونه خطر بر اساس گروه سنی متفاوت است.

این مطالعه نشان داد که بزرگسالان جوان‌تر به ویژه در برابر اثرات طولانی‌مدت چاقی آسیب‌پذیر هستند.

زنان زیر۳۵ سال که در معرض وزن اضافی تجمعی زیادی بودند، شاهد افزایش۶۰ درصدی خطر ابتلا به بیماری قلبی بودند. در مقابل، این خطر برای زنان ۳۵ تا ۵۰ ساله ۲۷ درصد و برای مردان ۳۵ تا ۶۵ ساله ۲۳ درصد بود.

برای زنان بالای۵۰ سال و مردان بالای ۶۵ سال، هیچ ارتباط معناداری بین وزن طولانی‌مدت و مشکلات قلبی جدید وجود نداشت.

دکتر «الکساندر تورچین»، نویسنده ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «آنچه در درازمدت برای وزن فرد اتفاق می‌افتد، برای سلامت قلب اهمیت بیشتری دارد.»

او خاطرنشان کرد که اگرچه یک عدد BMI بالا ممکن است یک علامت هشدار دهنده باشد، اما این میزان افزایش وزن است که بیشترین آسیب را به قلب و عروق وارد می‌کند.

محققان تأکید کردند برخلاف برخی از عوامل سلامتی که دائمی هستند، وزن متغیری است که می‌توان آن را برای بهبود طول عمر تغییر داد.

تورچین گفت: «وزن اضافی در هر مقطع از زمان، حکم حبس ابد نیست. مطالعه ما نشان می‌دهد که اگر فردی وزن خود را کاهش دهد، پیامدهای سلامتی او می‌تواند بهبود یابد.»

این یافته‌ها انگیزه‌ای قوی برای پزشکان و بیماران فراهم می‌کند تا مدیریت وزن را در اوایل زندگی شروع کنند. محققان گفتند که با پرداختن به مشکلات وزن در دهه‌های ۲۰ یا ۳۰ زندگی، افراد ممکن است بتوانند ساعت قلبی عروقی خود را تنظیم مجدد کنند و از آسیب‌های طولانی مدتی که چاقی تجمعی ایجاد می‌کند، جلوگیری کنند.