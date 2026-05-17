به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسعود سلیمان در لندن در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این کشور قصد دارد بهمنظور تأمین بازار داخلی، پالایشگاه نفت راس لانوف، با ظرفیت ۲۲۰ هزار بشکه در روز، را ظرف شش تا ۱۲ ماه راهاندازی کند.
راس لانوف بزرگترین پالایشگاه لیبی است که فعالیت آن از سال ۲۰۱۳ بهدلیل اختلاف بین شرکت ملی نفت لیبی و شرکت تراستا، شریک اماراتی این پالایشگاه، متوقف شده است.
شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) اعلام کرده بود که توافق نهایی با تراستا را برای پایان دادن به این همکاری امضا کرده است و مجتمع و پالایشگاه راس لانوف را به مالکیت و کنترل کامل لیبی منتقل میکند.
سلیمان با اشاره به راهاندازی دوباره این پالایشگاه گفت: بودجه این پروژه تأمین شده است. شرکت ملی نفت لیبی نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری را دارد و پیشبینی میشود حدود ۶۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
صنعت نفت لیبی منبع اصلی درآمد این کشور بهشمار میرود، اما از زمان قیام منجر به سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ بارها با اختلال ناشی از ناآرامیهای سیاسی محلی و گستردهتر مواجه شده است.
در همین حال، فعالیت پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای زاویه هفته گذشته بهدلیل وقوع درگیریهایی در نزدیکی این پالایشگاه متوقف شد.
سلیمان افزود که بیشتر تولید راس لانوف به بازار داخلی اختصاص داده میشود و شرکت نفتی برگا، زیرمجموعه شرکت ملی نفت لیبی، آن را به بازار عرضه خواهد کرد.
وی تصریح کرد که شرکت ملی نفت لیبی پیشبینی میکند که تولید اولیه این پالایشگاه حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد و بهتدریج به ظرفیت کامل برسد.
