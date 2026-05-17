به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج، پیش از ظهر در جریان سفر یکروزه خورخه فرنانندو لفبره نیکلاس، سفیر کوبا در ایران به استان البرز، ضمن خوشامدگویی به این مقام دیپلماتیک، از ملت و دولت کوبا به عنوان یکی از علمداران مبارزه با استکبار جهانی یاد کرد و با اشاره به حضور پرشور مردم در شبهای اخیر اظهار داشت: مردم کرج و استان البرز در شب های گذشته، هر شب با عزت و اقتدار، با همگرایی، همدلی و همبستگی و با در دست گرفتن پرچم مقدس ایران در خیابانها و معابر حضور یافته و از دولت، حاکمیت و رزمندگان خود حمایت میکنند.
وی با ذکر خاطره ای از شهید جمهور افزود: رهبر عزیز و شهیدمان به مردم درس استقامت، مقابله و مبارزه با استکبار حتی تا پای جان را داد. این یک فتحبابی شد تا مردم بدانند رهبرانشان در کنار آنها و خطشکن هستند و خود و خانوادهشان پیشگامان شهادتاند.
مهرور با استناد به فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز مصداق عینی این کلام حضرت امام خمینی (ره) را تجربه میکنیم که فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند». قطعاً ملتها و کشورهایی که مردم و مسئولانشان در کنار یکدیگر و تحت یک پرچم متحد و ید واحده هستند، پیروز خواهند شد.
فرماندار کرج در پایان خطاب به سفیر کوبا گفت: امیدواریم کشور دوست و برادر کوبا و ایران همانند گذشته با همدلی در عرصه جهانی، مشت محکمی بر دهان استکبار، بهویژه آمریکا و اسرائیل بکوبند. برای شما، ملت شریف کوبا و کشورتان بهترینها را آرزو دارم.
