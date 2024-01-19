به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی با بیان اینکه بلای خانمانسوز اعتیاد یک معضل چند وجهی است و برای مقابله با آن باید تمامی ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: پلیس در این راستا با عزم جدی و راسخ با این پدیده شوم مبارزه می‌کند.

وی افزود: به منظور مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با عنوان آرامش در شهر با اولویت برخورد با فروشندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر به مدت ۲ روز در سطح شهرستان رودسر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به دستگیری ۵۳ معتاد متجاهر، ۱۸ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در این مدت و تحویل آنها به مرجع قضائی افزود: از این افراد دو کیلو و ۳۳۸ گرم مواد مخدر شامل ۶۹۷ گرم حشیش، ۲۹۳ گرم تریاک، ۶۰ گرم هروئین، ۲۷ گرم سوخته تریاک، ۳۵ گرم شیره تریاک، ۱۲۸ گرم سایر مواد مخدر، ۵۳۰ عدد قرص متادون و ترامادول و تعداد قابل توجهی آلات و ادوات فروش و استعمال مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان ضمن تاکید بر هوشیاری خانواده‌ها از آنها خواست، برای ریشه‌کن کردن اعتیاد که موجب تباهی جوانان و نوجوانان می‌شود ضمن همکاری با پلیس هرگونه اطلاعات و اخبار در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.