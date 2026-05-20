به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان قزوین اظهار داشت: همدلی و همراهی میان نهادهای مسئول در حوزه مقابله با موادمخدر باید بیش از پیش تقویت شود تا بتوان این آسیب اجتماعی را در کنار سایر چالشهای موجود، به شکلی مؤثر مدیریت کرد.

وی بر ضرورت ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تأکید و تصریح کرد: اعتیاد یکی از معضلات جدی جامعه است و مقابله با آن نیازمند عزم همگانی است. در این مسیر، آموزش و آگاهی‌رسانی به دانش‌آموزان و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر باید به‌طور جدی دنبال شود.

فرماندار قزوین با اشاره به شرایط حساس کنونی از نظر مسائل آبرسانی و تهدیدات ناشی از وضعیت جنگی، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مبارزه با موادمخدر باید با قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

طاهرخانی آموزش را کلید اصلی پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس باید جدیتر شود و پیشنهاد می کنم تفاهمنامه‌ای بین آموزش و پرورش، مرکز شهید بلندیان و ستاد مبارزه با موادمخدر منعقد شود تا فعالیتهای فرهنگی و آموزشی به شکل هدفمندی اجرا شود.

وی افزود: این تفاهمنامه میتواند به تولید و انتشار محتوای آگاهی‌رسان در فضای مجازی و کانال‌های مختلف کمک کرده و پیامهای پیشگیرانه را به دانش‌آموزان و خانواده‌ها منتقل کند.

فرماندار قزوین همچنین با تأکید بر ساماندهی معتادان متجاهر در کمپ‌های ماده ۱۶، خاطرنشان کرد: جمع‌آوری این افراد باید جدی گرفته شود تا از بروز آسیبهای اجتماعی و حضور آنان در سطح شهر جلوگیری گردد.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم آگاه‌سازی شهروندان، هشدار داد: کمک‌های نقدی به معتادان نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب تداوم و تشدید این معضل میشود. مردم نباید با این کار، ناخواسته به «معتادپروری» دامن بزنند و در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را به نهادهای مسئول گزارش دهند.

وی در پایان با تأکید بر حفظ سیمای شهری، یادآور شد: ساماندهی معتادان در سطح شهر باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن رسیدگی به وضعیت این افراد، نظم و زیبایی فضای شهری نیز حفظ گردد.