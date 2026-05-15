جمع آوری ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید نوری گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۳ نفر سارق، ۹۰ نفر معتاد متجاهر، ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۲۴ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.



نوری خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۴ کیلو و ۹۶۴ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۷۰ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.