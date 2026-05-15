  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

جمع آوری ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

جمع آوری ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید نوری گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۳ نفر سارق، ۹۰ نفر معتاد متجاهر، ۲۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۲۴ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

نوری خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۴ کیلو و ۹۶۴ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۷۰ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6830482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه